STRACCIATELLA POMODORO E BASILICO

L’estate è profumo di pomodoro fresco e basilico, due ingredienti fondamentali per tanti piatti.

Ricetta alla portata di tutti, si prepara in fretta e volendo si possono farcire dei panini da portare in spiaggia.



Per 4 persone:

6 uova

500gr. pomodori freschi maturi

1 mazzetto basilico

sale

1 spicchio aglio

4 cucchiai olio extv.

2 cucchiai di parmigiano o pecorino.







In una padella soffriggere olio e aglio. Appena imbiondito eliminare l’aglio ed aggiungere alcune foglie di basilico ( lavate ed asciugate bene per evitare schizzi bollenti) e subito dopo i pomodori a pezzetti con la buccia o pelati.



Il basilico messo nell’olio caldo per pochi secondi prima dei pomodori sprigiona tutto il suo aroma. Salare e cuocere brevemente. Sbattere le uova con il formaggio ed il basilico, spezzettato con le mani, aggiustare di sale e versare nel pomodoro tenuto sul fuoco.



Mescolare velocemente a fiamma alta e servire sia caldo che freddo.



Buon appetito, Nellina.