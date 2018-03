SPAGHETTI CON LA RICOTTA

Quando si rientra a casa stanchi e proprio non si sa cosa presentare in tavola ecco un piatto velocissimo che risolve i nostri problemi senza deludere il palato.





Per 4 persone

350gr. spaghetti

250gr. ricotta di bufala

Pepe, sale.

1 bustina di zafferano o 5 pistilli.



Inutile dirlo più il piatto è semplice più necessita di ingredienti di prima qualità. La ricotta in questo caso deve essere ottima e già saporita di suo, altrimenti meglio mangiare solo spaghetti lessati. Ottima sia la ricotta di bufala che quella di pecora. Lessare la pasta in acqua bollente salata, nel frattempo versare la ricotta ed il pepe in una zuppiera ed amalgamarla con qualche cucchiaio di acqua di cottura. Per il condimento giallo unire alla ricotta una bustina di zafferano. Scolare la pasta ed aggiungerla al composto, mescolare e servire con altro pepe macinato al momento.

Buon appetito, Nellina.