FORNELLI SPENTI E SCATOLETTE IN TAVOLA

Chiuso per ferie. Oggi non si cucina! Siccome lo stomaco non va mai in vacanza ecco come sfamarci spegnendo il gas.









Non ci sono procedimenti da seguire basta aprire delle scatolette ed accomodarsi a tavola. Solo alcune idee per mangiare bene ed in fretta quando non si ha molto tempo o si ritorna dal mare.

A voi la scelta:



INSALATA DI FAGIOLI E TONNO

PROSCIUTTO E FICHI

CANNOLI DI BRESAOLA E ROBIOLA

POMODORI RUCOLA E BOCCONCINI ALLA PANNA

TRAMEZZINI CON TONNO E MAIONESE O SOTTILETTE E POMODORO

SALATINI E BIGNE’ FARCITI CON FORMAGGIO MORBIDO ALLE ERBE

INSALATE CON FRUTTI DI BOSCO, MELE, KIWI, MANDORLE

TONNO OLIVE E SOTTACETI

CARNE IN SCATOLA CON FUNGHI SOTT’OLIO

FORMAGGI MISTI E NOCI

CARNE IN SCATOLA MAIS E POMODORI

SARDINE O SGOMBRO IN SCATOLA CON CIPOLLINE

CAPRESE DI MOZZARELLA E POMODORI

RAPA ROSSA CON MENTA E WURSTEL

FRESELLE POMODORO E CACIOCAVALLO



Buon appetito, Nellina.