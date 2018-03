PIZZA RIPIENA

Provatela non è la solita pizza. L’abbinamento degli ingredienti la rende particolarmente gradevole e saporita.





INGREDIENTI

500 gr. pasta lievitata per pizza

1 mazzetto cipolline fresche

50 gr. olive nere

400 gr. pelati o pomodori freschi

100 gr. mortadella affettata

150 gr. provolone piccante

Olio extv.

50 gr. pecorino gratt.





In una padella stufare le cipolline affettate con olio e sale. Quando sono appassite unire i pomodori e le olive snocciolate. Cuocere per 10’. Dividere in due parti disuguali la pasta e ricavare due dischi. Con quello più grande rivestire la base ed i bordi di una tortiera precedentemente unta con un filo d’olio. Fare uno strato di fette di provolone ed uno di mortadella. Coprire con il disco più piccolo ed accavallare lungo il bordo la pasta di quello sottostante. Condire con la salsa la superficie della pizza e spolverare il tutto con il formaggio. Infornare in forno preriscaldato a 200° per 20’. Servire sia calda che tiepida.

Buon appetito, Nellina.