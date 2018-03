SCARABOCCHIO ALLE NOCCIOLE

Quando un dolce sparisce in un momento per chi l’ha fatto è sì una gratificazione ma a volte anche un’amara riflessione sul lasso di tempo impiegato per realizzarlo e quello per consumarlo.

E’ un dolce senza creme, ottimo e goloso sia per una ricca colazione che da offrire al pomeriggio alle amiche.



Ingredienti:



4 uova

200gr. zucchero

200gr.burro

300gr. nocciole tostate e tritate

200gr. farina 00

50gr. fecola di patate

1 bustina lievito per dolci

1 pizzico sale

cioccolato fondente e bianco q.b.



Separare i tuorli dall’albume. Togliere il burro dal frigo un’ora prima e montarlo con tuorli e zucchero. Mescolare le farine con le nocciole tostate ed aggiungerle gradatamente al composto. Infine incorporare gli albumi, montati a neve con un pizzico di sale, mescolando il tutto dall’alto verso il basso per non smontarli. Riporre in una teglia rivestita con carta forno ed infornare in forno preriscaldato a 180° per 30’ circa. Si potrebbe servire con una spolverata di zucchero a velo misto a polvere di nocciole ma avendo delle rimanenze di cioccolato, da utilizzare prima del gran caldo, ho decorato la torta, una volta raffreddata, con scarabocchi di cioccolato fuso sia bianco che fondente che l’ha resa irresistibile.

