PANE COTTO E FAGIOLI

Poco e niente in casa ma una fame da pazzi. Ecco una pietanza semplice di emergenza.





Per 4 persone:

500gr. pane raffermo casereccio

1 scatola di fagioli borlotti o cannellini

4 cucchiai olio extv.

2 spicchi aglio

peperoncino

semi finocchio e sedano facoltativi.



In un tegame capiente soffriggere l’aglio ed il peperoncino nell’olio, versare il pane a piccoli tocchetti e farlo rosolare. Aggiungere un bicchiere di acqua calda e quando si sarà assorbita l’acqua ed ammollato il pane unire anche i fagioli con la loro acqua ed i semi di finocchio. Cuocere insieme il tutto per 5’ e servire caldo con sedano tritato.



Versione light: in un pentolino mettere 2 bicchieri di acqua con sedano tritato e semi di finocchio, quando bolle unire il pane raffermo a tocchetti. Aspettare che si ammolli ed unire la scatola di fagioli cuocere per 5’. Servire con un filo di olio crudo e peperoncino tritato.

Buon appetito, Nellina.