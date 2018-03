BOCCONI SALATI

Si possono preparare con largo anticipo e riscaldare al momento. Semplicissimi involtini dal sapore apprezzabile da servire come sfizi pre-pasto.





Per 4 persone:

4 uova,

3 cucchiai di olio

sale, pepe

1 mazzetto prezzemolo

1 mazzetto menta

2 wurstel grandi

4 sottilette

100gr. pancetta stagionata

50 gr. parmigiano grattugiato.



In una ciotola battere le uova con poco sale, pepe e formaggio. Amalgamare alle uova il prezzemolo e la menta tritati finemente. Con questo composto ricavare due frittate. In una padella con diametro di 20cm. circa mettere 1 cucchiaio e mezzo di olio e fare una prima frittata con metà composto poi procedere con l’altra. Su di un foglio di carta forno poggiare le due frittate ricoprirle con le sottilette e mettere al centro di ognuna il wurstel. Arrotolare e tagliare a tocchi. Bardare ogni boccone con la pancetta ed infilzarli con uno stuzzicadenti. Infornarli per 5’ prima di servirli.

Buon appetito, Nellina.