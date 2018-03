INSALATA DI CECI E BACCALA’

Pietanza fresca e sbrigativa da fare in pochissimo tempo.







Per 4 persone:

600gr. baccalà ammollato

400gr. ceci in scatola

prezzemolo

2 spicchi aglio

pepe

olio extv. q.b.





Lessare il baccalà e spinarlo.



In un piatto da portata unire ceci e baccalà. In una ciotola mettere 4 o 5 cucchiai di olio, prezzemolo ed aglio e frullare il tutto oppure mescolare olio e prezzemolo tritato con l’aglio tagliato a scaglie grosse, così se non piace mangiarlo si vede meglio e si scarta, oppure tritato finemente.





Non ho indicato il sale perché gli ingredienti sono già salati, si può aggiungere se necessario. Irrorare con il condimento la pietanza e servire con una spolverata di pepe o peperoncino se piace.



Buon appetito, Nellina.