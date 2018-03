A maggio non dimenticate di rifornire la vostra dispensa di ciliegie sotto spirito, saranno molto apprezzate durante il freddo inverno.



INGREDIENTI



1 kg. ciliegie grandi e sode

500 gr. alcool a 90°

100 gr. zucchero.

Barattoli a chiusura ermetica.





Scegliere le ciliegie più belle e sode, scartando quelle guaste o mollicce. Lavare le ciliegie, poi stenderle al sole per qualche ora affinché si asciughino bene, quindi, con le forbici, accorciare i peduncoli lasciandoli lunghi solo due centimetri. Scegliere dei vasetti carini a chiusura ermetica tenendo conto che saranno presentati direttamente in tavola. Disporre all’interno le ciliegie, lo zucchero e versare tanto alcool fino a coprire completamente i frutti. Conservare in luogo buio per 3 mesi prima di servire.

Buon appetito, Nellina.