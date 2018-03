FRITTATA CON ERBETTE SELVATICHE

Il profumo di questa frittata è molto invitante oltre ad essere molto saporita.

Le erbette selvatiche raccolte durante le scampagnate di primavera sono gli ingredienti principali di questo piatto che ci regala la natura.



Ingredienti per 4 persone:



6 uova,

3 cucchiai di olio,

sale,

pepe,

grana gratt.



A SCELTA

4 asparagi selvatici,

2 cipolline fresche,

1 aglietto verde fresco,

3 foglie di borragine,

finocchietto selvatico,

germogli di rose,

prezzemolo,

basilico,

rosmarino,

salvia,

maggiorana,

mentuccia,

3 foglie di bietola,

1 cuore di carciofo,

1 cimetta di cavolfiore.



Le erbette possono essere di tipo diverso, ve ne indico alcune facili da trovare in commercio senza andare necessariamente in campagna.

Lavare e sminuzzare tutte le erbette. In una padella con 2 cucchiai di olio mettere le verdure e lasciare stufare con coperchio. Girare di tanto in tanto aggiungendo se necessario un po’ di acqua fino a cottura completa. In una ciotola battere le uova con sale, pepe e formaggio ed unire le verdure tiepide. Mescolare bene. Rimettere la padella sul fuoco con il cucchiaio di olio rimasto ed appena è caldo versare il composto. Cuocere a fuoco moderato per dare modo all’uovo di rapprendersi anche internamente, dopo 3’ girare e cuocere l’altro lato. Si può servire sia calda sia fredda, come secondo o come antipasto fatta a tocchetti infilzati con uno stuzzicadenti.



Buon appetito, Nellina