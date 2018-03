FIORI DI BORRAGINE IN PASTELLA

La borragine è una pianta medicinale che cresce spontaneamente lungo i viottoli delle nostre campagne.

Si utilizza nelle minestre, nelle frittate; centrifugata dà un succo depurativo eccellente per la pelle; sfruttando le proprietà emollienti dei fiori si preparano infusi molto efficaci per calmare la tosse.



Per 4 persone

300 gr. di fiori di borragine

100 gr. farina

200 gr. acqua

Olio di semi arachide

sale







Se vi capita di farvi una passeggiata in campagna raccoglietene i fiori oppure acquistate i mazzetti nei mercatini rionali. Lavare bene le ciocche fiorite e lasciarle sgocciolare in un colapasta. In una ciotola impastare acqua e farina e versare all’interno i fiori facendoli bene avvolgere dal composto. In una padella con abbondante olio friggere i fiori pastellati pochi per volta e poi poggiarli su fogli di carta a perdere l’olio in eccesso. Raffreddandosi diventeranno croccanti. Buoni e sfiziosi da servire con l’aperitivo.

Buon appetito, Nellina.