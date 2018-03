SALSICCIA E BROCCOLI

Piatto invernale saporito e piccante che invoglia a bere un buon bicchiere di vino.



Per 4 persone:

8 salsicce di maiale

1,5 kg. broccoli di rape

Olio extv

4 spicchi aglio

peperoncino piccante

Sale



In una padella con pochissimo olio mettere aglio e salsicce e cuocere fino a rosolarle.



Pulire e lavare accuratamente i broccoli. In un tegame, con i bordi alti e con coperchio, mettere 4 cucchiai di olio con 3 spicchi di aglio e peperoncino appena biondi unire tutti i broccoli, pigiateli se non entrano e non preoccupatevi perché cuocendo diminuiranno notevolmente di volume. Aggiungere poco sale e continuare la cottura con il coperchio girando ogni tanto. Se il liquido di vegetazione si dovesse asciugare e la verdura non è cotta aggiungere poca acqua. I broccoli stufati devono risultare teneri e non acquosi. Versare nella verdura le salsicce cotte con il loro condimento, se ne hanno rilasciato troppo metterne solo una parte. Fare amalgamare il tutto sul fuoco ancora qualche minuto e servire caldo.



Buon appetito, Nellina.