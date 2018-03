BIETOLA ALLA PARMIGIANA

Come trasformare un piatto di semplice verdura, anche avanzata, in un secondo più sostanzioso e appetitoso.



INGREDIENTI

Per 4 persone

1 ½ kg bietole

1 scatola di pelati da 800 gr.

1 scamorza appassita

4 cucchiai olio

Aglio, basilico, sale e pepe



Lavare e lessare in acqua salata le bietole. Preparare una salsa semplice facendo soffriggere l’aglio in olio ed aggiungendo i pelati ed il basilico. Aggiustare di sale e se piace pepe o peperoncino. In una pirofila da forno mettere sul fondo un velo di sugo e sopra le bietole ben strizzate. Completare con uno strato di mozzarella appassita, basilico, salsa ed una ricca spolverata di parmigiano. Infornare in forno preriscaldato a 180° per soli 10’.

Buon appetito, Nellina.



--