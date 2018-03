TRIPPA IN UMIDO

Piatto unico di grande sapidità a cui va abbinato un ottimo bicchiere di Montepulciano d’Abruzzo.



Per 4 persone:

1 kg. trippa

1 cipolla, 2 carote

1 costa sedano

1 scatola di pelati da 400 gr.

½ litro di brodo vegetale

prezzemolo, peperoncino, aglio

50 gr. parmigiano gratt.

4 cucchiai olio extv.

1 cucchiaio di strutto.



Acquistare della trippa mista (cuffia, cento pelli e callo), di solito si trova già lessata altrimenti va prima cotta, tagliare a striscioline e lavare accuratamente in acqua fredda con l’aggiunta di un cucchiaio di aceto.



In un tegame, meglio se di coccio, fare appassire insieme al condimento, aglio, peperoncino (abbondare se piace), carote tagliate a rondelle, cipolla e sedano tritati. Unire la trippa e cuocere per 10’ poi aggiungere i pelati ed il brodo. Coprire e lasciare stufare il tutto a fuoco lento per circa 1 ora, girando di tanto in tanto, fino a cottura completa. Servire calda con prezzemolo tritato ed una ricca spolverata di formaggio.

Buon appetito, Nellina.