TORTA DI MANDORLE SENZA FARINA

Facilità e bontà in questa torta che può essere preparata anche qualche giorno prima del consumo e conservata in scatola di latta.



INGREDIENTI

500 gr. mandorle sgusciate

400 gr. zucchero

2 uova intere + 1 tuorlo

2 bustine di vaniglia

cannella

buccia grattugiata di limone

1 bicchierino di liquore profumato (strega, mandarinetto o limoncello)



Mescolare prima zucchero e mandorle, tritate grossolanamente nel frullatore, poi unire gli altri ingredienti ed amalgamare. Lavorare brevemente infarinandosi le mani se l’impasto è molto appiccicoso. Sistemare il composto in una teglia rivestita di carta forno, oppure in singoli pirottini, ed infornare a fuoco moderato per 20’.



Quando è ancora calda tagliarla a tocchetti usando un coltello a seghetto cercando di non farla sbriciolare.

Buon appetito, Nellina.