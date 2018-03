MEDAGLIONI D’AGNELLO E CICORIA

Nei mercatini rionali i contadini portano le prime erbe spontanee che la primavera inizia a regalarci.



Sulle nostre tavole a Pasqua non manca la cicorietta selvatica cucinata secondo le tradizioni locali. Provate questa con l’agnello.



Per 4 persone:

8 medaglioni di polpa di agnello

Rosmarino, aglio

Sale, pepe

4 cucchiai olio extv.

1 kg. cicoria selvatica.



Pulire, lavare e lessare la cicoria in acqua salata. Dopo averla scolata rimetterla in acqua fredda per 1 ora a scaricare ancora un po’ del suo sapore amarognolo. Soffriggere la polpa di agnello nell’olio con aglio e rosmarino. Togliere i medaglioni dalla padella, salare e tenere in caldo. Nel fondo di cottura dell’agnello saltare la verdura per pochi minuti. Servire subito la cicoria con sopra i medaglioni di agnello.

Buon appetito, Nellina.