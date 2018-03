CANNOLI SICILIANI

Bocconi da sogno, goduria del palato, è ciò che prova il vero goloso mangiando questo eccellente dolce siciliano.

Non è difficile farli bisogna però sapere che il successo non sarà di chi li prepara ma degli ingredienti di primissima qualità.

Pasta: Ripieno: 200 gr. farina 00

40 gr. strutto o burro

1 cucchiaino cacao amaro in polvere

2 cucchiaini zucchero

½ bicchiere marsala

1 cucchiaino aceto

1 pizzico di sale

cannella.

500 gr. ricotta pecora freschissima

150 gr. di zucchero

bacca vaniglia

2 cucchiai acqua fiori d’arancio

100 gr. gocce cioccolato

60 gr. ciliegie candite rosse e verdi

scorzette arancia o granella pistacchio di Bronte

30gr. cacao amaro in polvere

cilindri di canna o metallo

olio arachide q.b.



La prima cosa da fare è mettere la ricotta in un cestello bucato a perdere il siero per almeno 1 ora o finché non diventa asciutta. Setacciare la ricotta e amalgamarla con lo zucchero e l’acqua di fiori d’arancio. Lavorare fino a farla diventare liscia e cremosa. Dividerla a metà ed incorporare in una metà 30 g di cacao mentre nell'altra mettere le gocce di cioccolato. Tenere in frigo. Fare la pasta unendo tutti gli ingredienti e lasciare riposare 2 ore. Ricavare con essa una sfoglia sottile e con un tagliapasta o un piattino ottenere tanti dischi, avvolgerli ai cilindri unti ed attaccare le parti accavallate con albume d’uovo sbattuto. Friggere in abbondante olio di arachide e quando assumono una doratura scura scolarli su carta assorbente. Staccarli quando sono caldi. I cannoli fritti possono essere conservati vuoti per diversi giorni e riempiti solo al momento di servirli affinché la cialda resti friabile. Per renderli ancor più goduriosi volendo si può rivestire l’interno del cannolo con cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Riempirli, con l’ausilio di un cucchiaino o della siringa da pasticciere, da un lato con crema di ricotta bianca e dall’altro con quella al cacao, decorare con mezza ciliegina colorata per parte o scorzetta d’arancio o granella di pistacchio. Servire con una spolverata di zucchero a velo. Cosa dire di più il paradiso vi attende!



Buon appetito, Nellina.