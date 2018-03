TORTINE AL CIOCCOLATO BIANCO

Un boccone dolcissimo che non serve solo a riempire gli stomaci.

Crema alla banana: Sospiri di Pan di Spagna: Sciroppo:

5 dl latte

2 cucchiai zucchero

2 cucchiai maizena o fecola di patate

6 tuorli

scorza limone

1 banana matura



7 uova

100 gr. farina

50 gr. fecola

150 zucchero

100 gr. zucchero

100 gr. acqua sciolti a parte sul fuoco x 5’ con buccia di limone e mandarino

500gr. panna fresca

250gr. cioccolato bianco.



Frullare 7 tuorli con lo zucchero fino a farli diventare gonfi e spumosi. Unire le farine lavorando bene l’impasto con le fruste per 10’. Aggiungere gli albumi montati a neve, con un pizzico di sale, mescolando delicatamente, con un cucchiaio di legno, dal basso verso l’alto. Mettere, in formine o pirottini di 10 cm di diametro, 2 cucchiai di composto. Inf. 180°x 10’ in forno preriscaldato. Per la crema fare bollire il latte con le bucce di limone (solo la parte gialla). Togliere le scorze di limone.

Montare i tuorli con lo zucchero, quando sono ben gonfi unire la fecola. Quando è ben amalgamato il tutto versare poco per volta il latte bollente mescolando velocemente con un cucchiaio di legno. Rimettere sul fuoco ad addensare girando sempre. A freddo aggiungere la banana frullata.

Montare la panna fresca ed aggiungere alla fine 2 cucchiai di zucchero. Preparare la farcitura aggiungendo alla crema di banana la panna montata in questa proporzione: 3 cucchiai di crema + 3 cucchiai di panna. Aprire i piccoli pandispagna, farcirli e richiuderli. Bagnare con lo sciroppo tiepido e ricoprire con una glassa preparata facendo sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco poi unire fuori dal fuoco lo stesso peso di panna montata. Amalgamare bene il composto e versarlo sulle tortine quando è tiepido. Lasciare rassodare in frigo per qualche ora e poi decorare con ciuffi di panna e qualche fiorellino (quelli della foto sono fiori di borragine). Tenere in frigo fino al momento di servire.



Buon appetito, Nellina.