CANNELLONI DI CREPES

Un piatto leggero e sostanzioso nello stesso tempo, ma anche pratico da servire se a pranzo ci sono diversi invitati.

Dose per 30 crepes medie: Sugo:

Ripieno: Per 4 persone:

Dose per 30 crepes medie:

½ litro latte

250 gr. farina 00

3 uova

pizzico sale. cipolla, sedano, carota, aglio

basilico

1 bottiglia passata pomodoro.

500gr. ricotta pecora

1 uovo

prezzemolo, pepe

pecorino grattug.

1 mozzarella appassita

50gr. parmigiano grattug.



Per la besciamella:

50 gr. burro + 50 gr. farina 00 + ½ litro latte.



Per le crepes: mettere in una ciotola le uova, batterle con una forchetta ed incorporare la farina poca per volta ed il sale. Versare il latte girando continuamente in modo da ottenere un composto liscio senza grumi. Porre sul fuoco una padella antiaderente (la dimensione la scegliete voi in questo caso si possono fare grandi ottenendone un numero minore) con una noce di burro e versare il composto a cucchiaiate fino a coprire tutto il fondo. Appena la pastella si rapprende girare la frittatina ottenuta, staccando il bordo con una forchetta. Cuocerla per pochi secondi ancora e poggiarla su carta assorbente. Procedere così fino ad esaurimento del preparato. Si possono fare anche il giorno prima conservandole in frigo avvolte nella pellicola.

Preparare un sugo semplice facendo soffriggere un battuto di carote, cipolle e sedano. Aggiungere l’aglio e dopo rosolato unire la passata di pomodori, o se preferite i pelati, il basilico, sale e portare a cottura lasciandolo molto blando. Cuocere la besciamella, senza farla addensare molto, facendo sciogliere prima il burro con la farina ed appena imbiondisce unire il latte tiepido, a piacere si può aggiungere un pizzico di noce moscata.

Preparare il ripieno aggiungendo alla ricotta l’uovo il prezzemolo tritato, poco sale, una manciata di pecorino grattugiato e pepe. In una teglia singola, o in quelle a monoporzione, cospargere sul fondo alcune cucchiaiate sia di besciamella che di sugo e posizionare le crepes, riempite di ricotta e arrotolate, una accanto all’altra in un unico strato. Completare cospargendo prima uno strato di besciamella e mozzarella appassita a pezzetti e poi il sugo. Finire con una spolverata di parmigiano. Infornare a 180° per 15’ circa.



Buon appetito, Nellina.