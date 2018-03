BACCALA’ IN CREMA DI SEDANO

Pietanza dal gusto delicato ma invogliante. Vale la pena provarla.





Ingredienti per 4 persone:

800 gr. baccalà ammollato

½ bicchiere d’olio

1 cipolla

1 sedano intero medio

1 bicchiere di latte

Pepe

peperoncino

sale se necessario.





Mettere il baccalà tagliato in tranci nel latte per 1 ora. Lavare il sedano ed eliminare i filamenti. In una padella larga con l’olio fare appassire la cipolla affettata con il peperoncino. Subito dopo aggiungere il sedano tritato con tutte le foglie. Lasciare stufare, a fuoco basso, con coperchio mescolando di tanto in tanto. Aggiungere dell’acqua per completare la cottura del sedano che deve risultare morbido. Frullare con il minipimer ed in questa crema adagiare il baccalà con la pelle rivolta verso il fondo del tegame ed il latte della marinatura. Cuocere con coperchio per 10’ a fuoco moderato. A fine cottura aggiustare di sale solo se necessario. Servire caldo con un pizzico di pepe.

Buon appetito, Nellina.