FRITTATA RUSTICA IN BRODO

Sapore e semplicità in questa zuppa della tradizione regionale abruzzese.



Per 4 persone:

2 litri brodo di carne o di gallina.

Frittata:

6 uova

2 cucchiai di farina 00

4 cucchiai di latte

100gr. pecorino o grana gratt.

prezzemolo, pepe, noce moscata

50gr. salame a cubetti

50gr. prosciutto cotto a cubetti

½ bustina di lievito per torte salate.

50gr. burro o olio extv.







In una zuppiera battere le uova con il latte. Unire il prezzemolo tritato, il pepe, la noce moscata grattugiata e la farina mescolata con il formaggio. Aggiungere il prosciutto ed il salame ed infine il lievito. Se si preferisce una frittata più semplice omettere i salumi ed aggiungere un pizzico di sale. Riscaldare in una padella l’olio o il burro e versare il composto. Cuocere la frittata 2’ o 3’ minuti per lato. Lasciare raffreddare. Per ottenere dei cubetti più o meno della stessa misura senza perdere troppo tempo, sezionare la frittata prima a striscioline orizzontali, poi tenendole unite tra loro, a strisce verticali.

Mettere la frittata a tocchetti in una zuppiera e versare sopra il brodo bollente. Servire in tavola con parmigiano grattugiato e pepe.

Buon appetito, Nellina.