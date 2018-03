ORATE POMODORINI OLIVE

Una cena con i fiocchi alla portata di tutti, tanto facile che si prepara ad occhi chiusi.



Per 4 persone

4 orate freschissime

12 pomodorini pachino

5 patate medie

100gr.olive nere e verdi

erbe aromatiche (maggiorana, menta, salvia, prezzemolo)

3 spicchi di aglio vestito

sale, pepe o peperoncino

6 cucchiai olio extv.







Eviscerare e squamare il pesce. Sbucciare le patate e tagliarle a rondelle, non troppo spesse, poi condirle con olio e sale. In una teglia mettere le patate sul fondo, sopra poggiare le orate dopo aver messo all’interno di ognuna un pizzico di sale e pepe. Distribuire i pomodorini interi, le olive, l’aglio e le erbe aromatiche. Irrorare con l’olio rimasto ed infornare a 180° per 40’ circa.

Buon appetito, Nellina.