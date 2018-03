RISO PATATE E VERZA IN BRODO

Buon piatto vegetariano tutta salute e semplicità.





Per 4 persone

500gr. verza

200gr. riso

2 patate medie

1l. brodo vegetale

pepe

sale





La verza ha un sapore forte e non sempre è digeribile. La semplicità di questo piatto è anche nel gusto e per non far prendere il sopravvento di questo vegetale sul sapore degli altri ingredienti preferisco lessarlo a parte e buttare via l’acqua di cottura. Portare a bollore il brodo vegetale, versare il riso e le patate a tocchi grossi. Quasi a cottura ultimata unire la verza ben scolata e tagliuzzata. Servire con pepe e se volete anche fettine di caciocavallo o Emmental.



Buon appetito, Nellina.