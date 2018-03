CIAMBELLINE ALL’ANICE

Questi i biscottini dolci e profumati giusti per finire amichevolmente una cena o un pranzo “a tarallucci e vino”.

Ottimi imbevuti nel vin santo o vino novello.



INGREDIENTI

1 kg. farina

250 gr. zucchero

300 ml. vino bianco

250 ml. olio semi arachide

1 bustina lievito per dolci

½ cucchiaio di bicarbonato

1 pizzico di sale

semi di anice

zucchero semolato q.b.





Amalgamare tutti gli ingredienti ed impastare per 15’ fino ad ottenere una pasta liscia e morbida.

Con piccole porzioni di pasta fare dei bigoli (cordoni) grossi quanto un dito e ricavare tanti cerchietti, vi consiglio un metodo alternativo più facile e sbrigativo, stendere la pasta con il matterello formando una sfoglia alta 1 cm, ricavare con la rondella tante striscioline di 1 cm di larghezza. Da ogni striscia ottenere un cordone tondo e lungo, dividerlo a bastoncini lunghi 10cm. e formare le ciambelline accavallando le estremità. Passare ogni biscotto ottenuto nello zucchero facendolo aderire solo sulla parte superiore e poggiare la parte senza zucchero su di una teglia rivestita di carta forno. Infornare a 180° per 20’circa in forno preriscaldato.

Buon appetito, Nellina.