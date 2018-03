MINESTRA MARITATA

E’ un matrimonio tra verdura e carne, in altre parti d’Italia prende il nome di cassuola, ribollita ecc. Piatto unico invernale, saporitissimo.



Per 4 persone

1 piedino di maiale

4 salsicce,

4 costine,

4 fette di pancetta fresca,

1 carota,

1 costa sedano,

1 cipolla,

aglio,

1 patata,

2 pomodori maturi,

1 kg. di verdura pulita (verza, bietola, cavolo nero, scarola riccia, finocchietto selv. fresco),

300 gr. fagioli cannellini lessati o 1 scatola,

peperoncino,

sale



Lessare i fagioli. Il piedino di maiale, già spaccato a metà dal macellaio, va passato sulla fiamma del gas per bruciarne le setole, poi raschiato e lavato. Farlo lessare senza buttare via l’acqua. In un tegame capiente con poco olio soffriggere i vari tipi di carne con aglio e peperoncino. Unire sedano, carota, cipolla, pomodoro e la patata a tocchi. Dopo 5’ aggiungere la verdura mista tagliuzzata grossolanamente ed il piedino disossato con il suo brodo. Se manca il finocchio selvatico fresco mettere i semi.



Cuocere per circa 1 ora poi versare nel composto i fagioli con 1 bicchiere della loro acqua di cottura e lasciare sobollire per 1 ora ancora. Se necessario aggiungere altra acqua tenendo conto che la zuppa deve essere brodosa ma non troppo. Aggiustare di sale e servire bollente con crostoni di pane casereccio.



Buon appetito, Nellina.