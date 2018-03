SETTEMBRINI

Biscotti ripieni di fichi secchi e noci che si possono conservare a lungo. Bocconcini golosi molto molto buoni.



Pasta frolla:

400 gr. farina

200 gr. burro o strutto

200 gr. zucchero

2 uova

1 pizzico sale

buccia limone gratt. Ripieno

250gr. fichi secchi

150gr. noci

50gr. uva passa

50gr. prugne secche

scorza gratt. limone

50gr. scorzette arancia candite

cannella

Sulla spianatoia miscelare farina e zucchero. Unire il burro o lo strutto, tolto dal frigo almeno 1 ora prima, amalgamare questi ingredienti, poi unire le uova, il pizzico di sale e la buccia grattugiata del limone. Impastare velocemente e lasciare riposare per 30’ in frigo. Frullare insieme tutti gli ingredienti del ripieno e formare un lungo cordone. Stendere rettangoli di pasta frolla lunghi a piacere ma alti almeno 10cm. appoggiare sopra il cordone di ripieno ed avvolgere. Intaccare il rotolo ottenuto ogni 3 cm. con un coltello, spolverare la superficie con zucchero semolato, e trasferire i biscotti in una teglia rivestita con carta forno. Infornare a 180° per 15’.

Buon appetito, Nellina.