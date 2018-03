PASTA E PATATE AL FORNO

Pochi minuti per assemblare gli ingredienti e via in forno. Anche la pasta va aggiunta cruda.Pietanza semplice e genuina per accontentare i componenti di ogni età di tutta la famiglia.



Per 4 persone

300 gr. di pasta mista

300 gr. patate

1 cipolla

1 spicchio aglio

100gr. pecorino grattugiato

250 gr. provola fresca affumicata

prezzemolo,

pepe,

sale,

origano

5 pomodori freschi o 1 scatola di pelati a pezzettoni da 400 gr.

4 cucchiai di olio extv

1 litro di brodo vegetale o di dado.



Mentre il forno si riscalda, sbucciare e tagliare le patate a cubetti e sistemarle in una pirofila da forno. Unire cipolla, aglio e prezzemolo tritati, pomodoro, pasta cruda e l’olio. Aggiungere una parte di formaggio grattugiato, origano e pepe e mescolare ripetutamente per amalgamare gli ingredienti.



Tagliare a cubetti la provola ed inserirla qua e là nel composto. Completare spolverando il tutto con il restante pecorino e pepe. Versare dall’angolo della pirofila il brodo caldo, il cui livello deve arrivare poco al di sotto della superficie.



Negli ingredienti non c’è il sale perché è già saporito il brodo indipendentemente da quello che useremo vegetale o di dado. Infornare a 200° in forno preriscaldato per circa 30’.

Buon appetito, Nellina.