BACCALA’ ARROSTO CON PEPERONI CRUSCHI

Arrostito sulla brace è favoloso, se mai mangiato prima provare per credere. Il sapore particolare dei peperoni e del suo olio rendono il piatto speciale.



Per 4 persone:

4 grosse fette di baccalà ammollato

10 peperoni cruschi

1 bicchiere olio extv

Olive nere

sale







I peperoni cruschi sono peperoni rossi dolci che in estate,in Abruzzo ed in altre regioni del sud, vendono appesi e messi ad essiccare al sole. In una padella mettere insieme sia l’olio che i peperoni interi privati dei semi e puliti con un panno umido. Porre sul fuoco e fare in modo che si rosolino lentamente senza bruciarsi. Questa operazione richiede pochi minuti ma molta attenzione perché i peperoni bruciati diventano amari. Appena tolti dal fuoco vanno salati e lasciati nel condimento. Raffreddandosi diventano croccanti. Preparare la brace ed arrostire le fette di baccalà calcolando 7’ circa per lato. La brace non deve essere violenta altrimenti si brucia e non si cuoce. Impiattare caldissimo condito con l’olio dei peperoni e gli stessi sistemati al lato per evitare che il calore diretto li afflosci. Servire fette di polenta al posto del pane.

Buon appetito, Nellina.