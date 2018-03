CREMA FRITTA

Piccole dolcezze fatte in casa che vanno a ruba. I tocchetti impanati si possono anche congelare e friggere al momento senza scongelare.



INGREDIENTI:

8 tuorli

200 gr. farina

180 gr. zucchero

1 litro latte

stecca vaniglia

scorza di 1 limone

½ litro di olio di arachidi

pan grattato

1 uovo.

Fare bollire il latte con i semi di vaniglia e la buccia di limone.

Da parte montare i tuorli con lo zucchero e quando sono ben gonfi unire la farina.



Quando il tutto è ben amalgamato aggiungere poco per volta il latte bollente, senza buccia di limone, mescolando bene. Rimettere ancora sul fuoco e girare continuamente fino a farla rassodare un po’ di più di una crema normale. In una teglia rivestita con carta forno stendere la crema calda dello spessore di 2 cm.



Lasciare raffreddare e mettere in frigo per 24 ore. Tagliare a tocchetti e passare prima nella farina, poi nell’uovo ed infine nel pangrattato. Friggere in olio caldo profondo.





Buon appetito, Nellina.