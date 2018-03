VERDURE GRIGLIATE

Un modo diverso per non portare in tavola la solita insalata.

Se arrostite sulla brace, l’odore del fumo rende le verdure ancor più appetitose.



Per 4 persone:

2 cespi di radicchio

2 cespi di indivia belga

2 melanzane

2 carote

2 finocchi

2 zucchine

Olio

aceto

Fior di Maiella o maggiorana





Tagliare e lavare accuratamente i cespi di radicchio ed indivia in 4 spicchi. Lavare ed affettare le altre verdure indicate. Se non avete la possibilità di arrostire le verdure sulla brace, mettere sul fuoco una padella antiaderente con il radicchio e fatelo appassire per 5’ da una parte e 5’ dall’altra senza girarlo altre volte. Non va né salato né coperto per non fare fuoriuscire l’acqua di vegetazione, procedere allo stesso modo con l’indivia ed il resto degli ingredienti. Preparare un’emulsione di olio, aceto e sale e cospargerla sui vegetali. Io completo il tutto con una spolverata di fior di Maiella piccante che è un misto di spezie, con l’aggiunta di peperoncino, raccolte su questa montagna abruzzese.

Buon appetito, Nellina.