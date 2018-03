FARFALLE IN SALSA VERDE

In Abruzzo e nelle regioni del sud in estate è d’uso appendere ai balconi ghirlande di peperoni rossi messi ad essiccare al sole (detti cruschi).

Questo piatto con i peperoni dolci secchi si arricchisce di un sapore nuovo e particolare.



Per 4 persone:

300 gr. pasta tipo farfalle,

fusilli,

trofie,

1 kg. di broccoli calabresi,

6 cucchiai di olio extravergine,

2 spicchi di aglio,

peperoncino,

sale,

2 acciughe salate.

8 peperoni dolci secchi,

olio extv.





Dai broccoli prendere la cima, le foglie piccole e del gambo solo la parte interna. Lavarli bene e cuocerli, in una pentola con acqua fredda salata, per circa 10’ dal bollore. Colarli senza buttare l’acqua di cottura perché in essa vi sarà lessata la pasta. In una padella capiente soffriggere l’olio con peperoncino, aglio. Quando l’aglio è dorato, togliere momentaneamente dal fuoco, unire le acciughe, lavate e diliscate, lasciare che si spappolino. Rimettere sul gas ed in questo condimento saltare i broccoli schiacciandoli con la forchetta. Unire la pasta cotta al dente e mantecarla con 3 cucchiai d’acqua di cottura. Aggiungere olio a crudo se necessario, oppure qualche cucchiaio di quello in cui abbiamo fritto i peperoni secchi.

I peperoni privati dei semi e puliti con un panno umido vanno fritti per pochissimi secondi in abbondante olio extra vergine d’oliva girandoli continuamente e facendo molta attenzione a non bruciarli perché risulterebbero amari. Vanno salati appena tolti dal fuoco e lasciati raffreddare nel condimento. Da freddi diventano croccanti e sfiziosi da mangiare con le mani. Non metterli accanto alla pasta calda perché perderebbero la friabilità.

Buon appetito, Nellina.