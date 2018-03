ALICI IN SAOR

Il gusto dell’aceto rende il pesce appetitoso e gradevole. Va preparato almeno 1 giorno prima e si conserva in frigo. Può essere servito come antipasto o come secondo.



Ingredienti per 4 persone:

700 gr. alici fresche

700 gr. cipolle bianche

4 cucchiai di olio extv

2 bicchieri di aceto

pepe in grani

3 chiodi di garofano, 4 foglie di alloro

1 manciata di uva passa

buccia gratt. limone

olio di semi di arachide

farina

sale e pepe





Pulire le alici privandole della testa e delle interiora. Aprirle e togliere la lisca centrale e la spina sul dorso. Dopo averle ben lavate e scolate infarinarle e friggerle in olio di semi di arachide. Poggiarle su carta assorbente per togliere l’olio in eccesso e salatele. A parte stufare, in una pentola con coperchio, le cipolle tagliate sottilissime con 4 cucchiai d’olio di oliva, sale e pepe in grani. Se necessario aggiungere un po’ d’acqua per completare la cottura. Appena diventano tenere e bionde unire l’aceto e la buccia grattugiata del limone. Cuocere ancora per 3’. In una terrina o in un barattolo di vetro a bocca larga, alternare strati di alici e di cipolle, unendo alloro, chiodi di garofano ed uvetta. Finire con lo strato di cipolle. Coprire con pellicola o con coperchio e conservare in frigo per 4 o 5 giorni.

Buon appetito, Nellina.