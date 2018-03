Questo dolce della tradizione abruzzese era molto amato da Gabriele D’Annunzio.

Il suo gusto semplice è reso molto goloso dalla glassa di cioccolato che lo ricopre.



INGREDIENTI:

6 uova,

200 gr. di zucchero

100 gr. di semolino

100 gr. di fecola

30 gr. di mandorle amare

150 gr. di mandorle dolci

80 gr. di burro

1 bustina di lievito per dolci

300 gr. cioccolato fondente per la copertura

30 gr. burro







Frullare le mandorle finemente. Montare i tuorli con lo zucchero ed unire le farine miscelate ed il burro fuso ma a temperatura ambiente. Montare gli albumi a neve fermissima ed aggiungerli a cucchiaiate al composto mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli. Alla fine amalgamare all’impasto il lievito. Nel frattempo sciogliere i 30 gr. di burro sul fuoco per pochi secondi e con un pennello prima imburrare i classici stampini a calotta e dopo cospargerli di farina. Eliminare quella eccedente capovolgendo e sbattendo ogni formina sul piano di lavoro. Questa operazione è importante perché se fatta bene non sorgeranno problemi nel togliere i dolcetti dal loro involucro. Riempire gli stampini con l’impasto solo per metà perché in cottura cresce. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 20’. Quando i dolcetti si saranno raffreddati, sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Per ricoprire uniformemente la superficie dei parrozzetti infilzarli dal basso con una forchetta ed immergerli nel cioccolato, poggiare su carta forno ad asciugare. Incartare a caramella ogni dolcino in carte colorate.

Buon appetito, Nellina.