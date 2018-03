RISO E GAMBERI ALLA CANTONESE

La mia è un’imitazione del piatto tipico cinese della regione del Canton che molti di voi avranno avuto modo di gustare nei ristoranti cinesi ormai da tempo presenti anche nelle nostre città.



Per 4 persone:

250 gr. riso arborio o tipo basmati

4 uova

30 gr. parmigiano

200 gr. pisellini freschi o cong.

1 vasetto da 100 gr. di gamberetti sgusciati precotti

100 gr. mandorle salate

pepe

salsa di soia

olio extv.





Con le uova, prezzemolo, parmigiano ed un pizzico di sale, fare una frittata e dopo cotta sminuzzarla. I piselli vanno messi a lessare in acqua fredda, poi rosolati con burro e salvia. Lessare il riso in acqua salata, scolarlo quando è al dente e passarlo brevemente sotto l’acqua fredda per eliminare una parte dell’amido evitando così che i chicchi si incollino tra loro. Al riso unire la frittata ed i piselli e saltarlo nel wok con 2 cucchiai di salsa di soia e 2 di olio extv. per pochi minuti a fuoco moderato. Trasferire in un piatto da portata guarnire con i gamberetti, le mandorle salate ed il pepe.

Buon appetito, Nellina.