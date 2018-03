PASTA AL FORNO ALLA SICILIANA

La regina dei piatti siciliani è la melanzana, la si cucina in tanti modi. Eccezionale l’unione con pasta, pomodoro e basilico.



Per 4 persone:

350 gr. rigatoni;

1 kg. melanzane;

800 gr. pomodori pelati freschi;

basilico,

olio extrav.,

sale,

pepe;

1 scamorza affumicata;

cacio ricotta o parmigiano grattug.

Fare un sugo semplice mettendo a soffriggere in olio l’aglio, poi unire i pelati, il basilico ed il sale. Cuocere 10’ a fuoco moderato. Friggere le melanzane a fette con la buccia, dopo averle tenute per 1 ora, in un colapasta, con il sale a perdere la loro acqua amarognola. Lessare la pasta molto al dente, condire con un po’ di sugo e distribuirne la metà sul fondo di una teglia.



Sopra fare uno strato di fette di melanzane ed uno di fette di scamorza, tanto basilico, sugo e cacio ricotta grattugiato. Coprire con la rimanente pasta, ancora sugo e cacio ricotta. Infornare 180° per 20’.



Volendo si può arricchire il ripieno con polpettine di carne fritte.



Buon appetito Nellina