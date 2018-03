STINCO ARROSTO

Esecuzione poco impegnativa per un piatto di successo.



Per 4 persone

Ingredienti:

4 stinchi di maiale (1 a persona)

Rosmarino

Aglio

½ bicchiere olio extv.



Massaggiare con olio, sale e pepe ogni stinco ed adagiare in una teglia da forno con rametti di rosmarino, qualche spicchio di aglio vestito ed il rimanente olio. Lasciare insaporire per una mezzora ed infornare a 200° per 30’ coperto con carta forno. Trascorsi questi minuti scoprire e versare ½ bicchiere di vino bianco e proseguire la cottura per circa 1 ora, girandolo spesso facendo attenzione a non bucarlo con la forchetta, fino a vederlo ben rosolato. Servire caldo con contorno di insalata. Volendo abbreviare i tempi è possibile utilizzare la pentola a pressione per i primi 30’ e poi passare al forno a 200° per altri 30’ circa.

Buon appetito, Nellina.