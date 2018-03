TAGLIATELLE AI DUE SAPORI

Attraenti alla vista, ghiotte ed appetitose al palato.





Per 4 persone Ingredienti:

150 gr. tagliatelle all’uovo

150 gr. tagliatelle verdi all’uovo

200 gr. macinato di maiale

1 uovo

50 gr. pane raffermo

1 bottiglia di passata di pomodoro

4 carciofi

½ litro di besciamella

Olio, sale, pepe, aglio, prezzemolo, basilico

300 gr. provola affumicata fresca

100 gr. parmigiano grattugiato.



Preparare l'impasto delle polpette con carne, uovo e pane raffermo bagnato nel latte e poi strizzato, sale, pepe, prezzemolo, parmigiano grattugiato e poco aglio. Formare tante piccole polpettine. Soffriggere nel burro e tenere da parte dopo averle tolte dal condimento. Preparare il sugo mettendo a rosolare con l'olio il battuto di sedano, carota e cipolla ed uno spicchio di aglio intero. Lasciare appassire le verdure ed unire la passata di pomodoro, basilico e le polpettine. Cuocere a fuoco lento per circa 30'.

Eliminare le foglie dure esterne dai carciofi, lavare e tagliare a fettine sottili. Stufarle lentamente, in una padella con coperchio, con olio, aglio, sale e pepe. Preparare la besciamella. Lessare separatamente i due tipi di tagliatelle. Condire le verdi con carciofi e parte della besciamella e le altre col sugo rosso. Imburrare una teglia per ciambelle, sistemare sul fondo le tagliatelle rosse, 150 gr. di provola, parmigiano ed altro sugo. Su questo strato sovrapporre quelle verdi, fette di provola, parmigiano ed il resto della besciamella. Infornare a 180° per 20’. Sformare su piatto da portata e servire in tavola fumante. Si consiglia di rispettare la sequenza degli strati per evitare invertendoli che il sugo rosso, più liquido, cada nella parte verde sottostante.

Buon appetito, Nellina.