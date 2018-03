BACCALA’ E PEPERONI ARROSTO

Piatto classico semplice e graditissimo. Se preparato con qualche ora di anticipo il gusto ne guadagna.



Per 4 persone:

4 grosse fette di baccalà ammollato

1 kg. peperoni rossi, gialli, verdi

olio extv.

50 gr. olive verdi

origano

sale

prezzemolo

pepe





Arrostire i peperoni o sulla brace oppure sotto il grill del forno. Appena cotti infilarli in una busta di carta (es. quella del pane) e lasciarli per 10’. Facendo in questo modo la pelle si staccherà facilmente e dopo averli privati anche dei semi ridurli a filetti. Condire con sale, olio, aglio, prezzemolo ed origano. Nel frattempo lessare il baccalà, spinarlo e privarlo della pelle. Sistemarlo in un piatto da portata e guarnirlo con i peperoni e le olive verdi. Facoltativa una spruzzatina di limone.

Buon appetito, Nellina.