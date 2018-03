TRONCHETTO DI NATALE

Pandispagna

5 uova

50 gr. fecola di patate

150 gr. farina 00)

200 gr. zucchero

1 pizzico sale

buccia di limone grattugiata

1 bustina lievito per dolci. Ripieno

1 barattolo crema marroni

150gr. amaretti

100gr. gocce cioccolato

1 bicchierino rhum

cannella Per decorare

250gr. cioccolato fondente

zucchero a velo

soggetti natalizi.





Montare i tuorli con lo zucchero finché non diventino bianchi e spumosi. Da parte montare gli albumi a neve con un pizzico di sale. Unire gradatamente ai tuorli, lasciando sempre girare le fruste del frullatore, cucchiaiate di farina e bianchi montati alternandoli fino ad esaurimento degli ingredienti.



Alla fine aggiungere la buccia di limone grattugiata ed il lievito per dolci, frullare ancora il tutto poi versarlo sulla placca del forno rivestita di carta forno, bagnata e strizzata precedentemente. Infornare in forno già caldo a 180° x 20'.



Capovolgere il pandispagna su di un telo, staccare la carta forno, ed arrotolarlo quando è ancora tiepido. Metterlo da parte finché non si raffredda completamente. Ho consigliato la crema di marroni per velocizzare il tutto, ma chi vuole può lessare 1 kg. di castagne, setacciarle ed aggiungere uno sciroppo fatto con 200gr. zucchero e ½ bicchiere di acqua. Aprire il rotolo, spalmare uno strato di crema di marroni, sopra uno strato di amaretti sbriciolati e tenuti a macerare nel rhum, completare con le gocce di cioccolato ed arrotolare delicatamente aiutandosi con il telo.



Lasciare assestare, intanto sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Poggiare il rotolo sul piatto da portata e tagliare le due estremità



diagonalmente lunghe 10 cm. e posizionarle ai due lati per simulare i rami. Ricoprire con il cioccolato fondente fuso e con i rebbi della forchetta formare delle venature sul tronco. Decorare a piacere il dolce con soggetti natalizi e spolverare con zucchero a velo.



Buon appetito, Nellina.