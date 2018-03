L’ALBERO DI NATALE DOLCE

Un dolce che non va cotto e dura diversi giorni. La forma può variare adeguandola alle varie ricorrenze e la decorazione è affidata alla vostra fantasia.

INGREDIENTI:



100 gr. zucchero

3 cucchiai di cacao amaro

200 gr. biscotti secchi

10 amaretti

scorza di mandarino e limone gratt.

100 gr. mandorle tostate tritate

100 gr. noci

50 gr. datteri

50 gr. fichi secchi

50 gr. uvetta

cannella, rhum o strega.

Per decorare

100 gr. cioccolato fondente o cioccolato bianco

Praline colorate o perline o pinoli.



Questa ricetta è simile al salame di cioccolato con una variante che consiglio vivamente. Per legare gli ingredienti sostituire le uova crude, causa a volte di salmonella, con un cucchiaio di marmellata. Sciogliere a fuoco moderato il cacao e lo zucchero con un goccino di acqua o di liquore. In una ciotola mettere i biscotti sbriciolati, la frutta secca sminuzzata e tutti gli altri ingredienti. Amalgamare con il cacao ed un cucchiaio di marmellata di marroni o di albicocca. Con le mani umide dare all’impasto la forma desiderata e decorare a piacere con cioccolato fuso e praline colorate. Per la ricorrenza del Natale ho preferito la forma ad alberello, ma si possono creare: stelle, porcospini, farfalle, bruchi, macchinine ecc.

Buon appetito, Nellina.