CAGGIUNITT o CAGGIONETTI

In tutte le case del centro sud questo è il dolce per eccellenza che si prepara nel periodo natalizio per offrire o per portare a casa di parenti ed amici per gli auguri di Natale. Il nome cambia da regione a regione come pure il ripieno.

Pasta:

500 gr. farina 00

½ bicchiere olio semi

2 cucchiai zucchero

1 pizzico di sale

½ bicchiere vino bianco o grappa. Ripieno 1:

1 kg. castagne lessate

100 gr. cacao amaro

400 gr. zucchero

100gr. uvetta

100 gr. canditi

cannella, vaniglia, liquore strega/mandarinetto

scorza di limone e mandarino gratt.

Ripieno 2:

½ l. mosto cotto

100gr. biscotti secchi sbriciolati

500gr. mandorle tostate e tritate

200gr.ciocc.fondente

buccia arancia e mandarino gratt.

2 cucchiai marmellata d’uva Ripieno 3:

500gr. castagne o 300gr. ceci lessati e passati

250 g. miele caldo o 1/2 l. di mosto cotto

150 g. di mandorle tostate e tritate

cedro candito e scorzette d’arancia

100 g. cioccolato fondente a scaglie

cannella, vaniglia

1 bicchierino rhum o strega.

1 l. olio semi arachide per friggere

zucchero a velo q.b.

Preparare il ripieno che preferite, amalgamando tutti gli ingredienti, anche qualche giorno prima e conservarlo in frigo. Mettere la farina a fontana sulla spianatoia, al centro l’olio, lo zucchero ed il sale.



Amalgamare con la grappa e se necessario poca acqua calda fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Ricavare con la macchinetta della pasta tante strisce sottili poggiare una pallina di ripieno coprire accavallando la striscia e ricavare con la rondella dentata tante mezze lune, come per i ravioli.

I miei calzoncelli hanno il bordo ricamato più bello e decorativo, se avete tempo e voglia fate in questo modo: ricavare dalla sfoglia con un bicchiere tanti cerchi, su ognuno poggiare una pallina di ripieno, coprire con un altro disco. Tagliare tanti denti lungo la circonferenza e piegarne uno si ed uno no. Friggere in olio di arachide.

Si servono passati nel miele tiepido, sopra confettini colorati + cannella, oppure solo una spolverata di zucchero a velo.



Volendo si possono infornare a 180° per 15’ circa.

Buon appetito, Nellina.