MERLUZZO ALL’ACQUA PAZZA CON CROSTINI PROFUMATI

Famosa la “Pezzogna all’acqua pazza” della costiera amalfitana-sorrentina mentre in altre zone costiere trovate altri pesci adatti a questo tipo di cottura come spigola, orata, sogliola o merluzzo.



Per 4 persone:

1 kg. merluzzo

2 spicchi aglio

½ bicchiere olio

½ bicchiere vino bianco secco

1 bicchiere acqua

10 pomodorini datterini

prezzemolo

sale

pepe

baguette o filoncino pane.





Cucinato nella maniera più semplice possibile è il modo giusto per esaltare la bontà del pesce appena pescato.



La pezzatura del pesce non possiamo deciderla noi ma dipende da ciò che troviamo in quel momento di fresco in pescheria. Possiamo prendere un solo merluzzo grande o due medi non dimenticate però di farvene dare 2 o 3 piccolini, magari questi ve li regalano! Eviscerare e lavare il pesce senza togliere la testa, eliminare la pellicina nera che riveste il ventre perché amara. In una padella capiente soffriggere nell’olio l’aglio ed i pesciolini piccoli, lasciare rosolare poi versare il vino.



Appena evapora unire i pomodorini quando appassiscono aggiungere l’acqua, sale, pepe e qualche foglia di prezzemolo. Fare bollire per 5’ eliminare i pesciolini piccoli, che sono serviti solo per dare sapore, e mettere il pesce grande. La cottura deve avvenire a fuoco dolce e con il coperchio per 20’, possibilmente senza mai girarlo per mantenerlo integro. Nel frattempo mettere in forno ad indorare le fette di pane strofinate con aglio, irrorare con olio extravergine ed una spolverata di sale. Servire il pesce intero in una fondina con il suo sughetto, prezzemolo tritato, pepe macinato al momento e crostini di pane.



Per la quantità di pane che questa pietanza “ci costringe” ad intingere nel suo brodetto può considerarsi anche piatto unico.

Buon appetito, Nellina.