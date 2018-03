SPAGHETTI ALLE TRIGLIE

Le triglie hanno un sapore particolare diverso dagli altri pesci, se piacciono questa è una ricetta da provare. L’aglio tritato crudo, il prezzemolo ed il pepe in grani pestato al momento esaltano il profumo di mare di questo piatto estivo buono sia caldo che freddo.



Per 4 persone:

350gr. spaghetti

300gr, triglie freschissime

10 pomodorini pachino

4 cucchiai olio extv.

1 cucchiaio capperi sott’aceto

prezzemolo

2 spicchi aglio

pepe in grani







Sventrare e lavare le triglie, poi con un coltello togliere prima le squame e poi da ogni pesce ricavare solo i filetti. Con le lische e le teste prepariamo un brodetto ristretto facendole bollire con acqua, prezzemolo e sale. Mettere l’acqua sul fuoco per la pasta, nel frattempo in una padella con l’olio fare imbiondire un solo spicchio di aglio ed unire i pomodorini. Cuocere 5’ a fuoco vivace ed unire i filetti di triglia, i capperi (in questo caso si consigliano quelli sott’aceto che danno al sugo un gusto più stuzzicante) e 2 cucchiai di brodetto. Versare in questo intingolo la pasta lessata al dente, padellare brevemente e servire con aglio tritato, prezzemolo e pepe in grani pestato al momento ( mettere i grani in un tovagliolo di carta e battere con il pestacarne).



Buon appetito, Nellina.