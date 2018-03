POLPETTONE AGLI SPINACI CON SALSA BERNESE

Portare in tavola polpette, hamburger, polpettoni si fa felice tutta la famiglia. Amalgamando alla carne la verdura otterremo una pietanza più morbida e succosa, la salsa poi aggiunge sapore ed aroma.



Per 4 persone:

400gr. macinato maiale

200gr. spinaci congelati

100gr. pane raffermo

1 uovo

2 uova sode

50gr. parmigiano gratt.

prezzemolo

aglio

sale

pepe

olio extv . q.b.

1 vasetto salsa bernese.



Ammollare il pane nell’acqua, strizzarlo ed amalgamarlo al macinato. Mettere in padella con un filo d’olio gli spinaci, salare, ed una volta cotti aggiungerli alla carne freddi ed asciutti. Unire tutti gli altri ingredienti e le uova sode sminuzzate. Amalgamare e formare due polpettoni compattandoli con una leggera pressione delle mani. La cottura può essere fatta in forno in una teglia leggermente unta per 20’ a 180° o fritti in padella facendo rosolare ogni lato girandoli con delicatezza. Si può preparare in anticipo, tagliare a fette quando è freddo, e poi riscaldato in forno prima di servire. Impiattare mettendo accanto alle fette di polpettone un cucchiaio di salsa bernese in cui intingere ogni boccone, portare a tavola la parte restante in una ciotola.Buon appetito, Nellina.