PASTA ALLA MUGNAIA CON RAGU’ D’AGNELLO

Pasta tipica dell’Abruzzo precisamente di Elice (PE) creata anticamente dai mugnai della zona.

E’ una tagliatella ricavata dall’impasto di acqua e farina da cui si ottiene manipolandola con maestria un unico cordone che si assottiglia man mano fino a ridurlo dello spessore di circa 1 cm, pertanto se l’impasto è per molte persone può raggiungere anche centinaia di metri.



Per 4 persone:

400 gr. di pasta alla mugnaia fresca (con o senza uova)

400 gr. coscia di agnello

200 gr. prosciutto di maiale

1 cipolla

1 carota

2 coste di sedano

1 spicchio aglio

1 bicchiere di vino rosso Montepulciano

1 foglia alloro

3 cucchiai olio extv.

1 bottiglia di passata di pomodoro

50 gr. pecorino gratt.

Peperoncino





Lavare le verdure e preparare un battuto di sedano, carote e cipolla. In una pentola mettere l’olio, l’aglio ed il battuto e lasciare appassire. Aggiungere i pezzi di carne e lasciare rosolare sfumando con il vino, salare ed aggiungere un peperoncino piccante se gradito. Unire la foglia di alloro, la passata di pomodoro ( meglio se fatta in casa) e cuocere a fuoco lento per più di 1 ora. Lessare la pasta al dente e condirla con abbondante ragù e pecorino. I pezzi di carne possono essere messi sulla pasta come guarnizione o servita a parte come secondo.



Buon appetito, Nellina.