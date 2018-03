PIPINDUN’ E OVE

Ovvero uova e peperoni, piatto povero, semplice e sbrigativo della tradizione contadina Abruzzese. Una frittata variopinta molto golosa e saporita.



Per 4 persone:

3 peperoni (giallo, rosso e verde)

5 uova

50gr. mix di pecorino e parmigiano

sale

pepe

basilico

4 cucchiai olio extv.

facoltativi:

1 spicchio aglio

2 cucchiai latte.

I peperoni puliti e privati dei semi vanno tagliati a listarelle. Friggerli in una padella antiaderente con dell’ottimo olio extravergine ed uno spicchio di aglio che dà profumo e che poi va eliminato.



Cuocere a fiamma vivace, e senza mai coprirli, girandoli spesso in modo da colorirli senza annerire la pelle. In una ciotola battere le uova con sale, pepe, formaggio e basilico.



Al composto aggiungo 2 cucchiai di latte che a mio parere oltre a diluire l’insieme rende la frittata più morbida e saporita. Tenendo bassa la fiamma versare direttamente in padella le uova e girare velocemente amalgamando gli ingredienti.



Secondo i gusti si può lasciare il composto slegato tipo stracciatella o fare la classica frittata compatta. Servire calda.



Buon appetito, Nellina.