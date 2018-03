HAMBURGER E PATATINE

Non è fritto e non è quello solito che imperversa nei McDonald’s. Sono certa che piacerà ai ragazzi molto di più. Perché? Scopritelo leggendo.

Per 4 persone

400gr. carne macinata di vitello o maiale

100gr. mortadella a fettine

100gr. ricotta fresca

rosmarino

noce moscata pepe

1 sacchetto di patatine fritte

senape q.b.

Frullare la mortadella ed amalgamarla con la ricotta alla carne. Unire pepe, rosmarino tritato e noce moscata. Lasciare insaporire il composto per 30’ oppure tenerlo in frigo fino a poco prima di cuocerlo. Dividere l’impasto in 4 parti uguali e dare la forma classica tonda e schiacciata dell’hamburger. Sbriciolare le patatine nel sacchetto e versarle in un vassoio. Spalmare con la senape ogni hamburger e passarli nelle patatine sbriciolate facendole aderire alla carne il più possibile da ogni parte. Si crea così un’impanatura riccia e spessa. Rivestire una teglia con carta forno ed adagiare gli hamburger. Non si aggiunge né sale né condimento essendo già le patatine salate ed oleose. Infornare a 180° per 15’. Servire caldi con salse varie tipo maionese, ketchup.

Buon appetito, Nellina.