MARMELLATA DI PEPERONCINI PICCANTI

Una ricetta per preparare mini vasetti pieni di virtù perché si sa che il peperoncino ne ha tante: aiuta la digestione, migliora la circolazione, abbassa colesterolo, pressione e trigliceridi, rinforza le difese immunitarie, è antiossidante ed afrodisiaco e da recenti studi statunitensi pare che faccia anche dimagrire perché brucia i grassi.

Si utilizza in piccole quantità soprattutto con formaggi, carni lesse, salsicce e wurstel alla brace.



OCCORRE:



200 gr. peperoncini rossi piccanti freschi

100 gr. zucchero

Vasetti piccoli di vetro con coperchio ( vanno bene quelli degli omogeneizzati o dello yogurt).



Lavare i peperoncini e farli asciugare al sole poggiati su di un telo pulito per almeno 1 ora, rigirandoli ogni tanto. Per la prossima operazione è consigliabile indossare i guanti. Eliminare il picciolo ed usando le forbici tagliare i peperoncini a pezzetti con tutti i semi. In un pentolino di acciaio versare lo zucchero ed i peperoncini. Mescolare bene e dopo aver messo il coperchio trasferire sul fuoco a fiamma molto bassa. Il coperchio farà espellere al peperoncino l’acqua di vegetazione che permetterà allo zucchero di sciogliersi. Quando questo è avvenuto si può procedere a frullare il tutto con il minipimer e continuare la cottura fino ad ottenere la marmellata. Fare sempre la così detta “prova del piattino”, è pronta quando una goccia di marmellata versata sul piatto girato verticalmente non cola. Riempire con il composto bollente i barattolini e dopo averli chiusi ermeticamente capovolgerli per 10’ per creare il sottovuoto.

