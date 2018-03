FIORI DI ZUCCA RIPIENI DI RICOTTA

Bocconi sfiziosi da gustare caldi per apprezzarne la friabilità.

Nessuna difficoltà nella preparazione.





Per 4 persone:



12 fiori zucca

300gr. ricotta pecora

1 uovo

50gr. pecorino o parmigiano

sale

pepe

farina 00 q.b.

acqua gassata

olio arachide q.b.



Lavare delicatamente i fiori senza rovinarli ed eliminare il pistillo centrale. In una ciotola mescolare la ricotta con uovo, formaggio, sale e pepe. Riempire ogni fiore con un cucchiaio di composto e chiudere i petali con una leggera torsione. Preparare una pastella calcolando per ogni cucchiaio di farina 2 cucchiai di acqua gassata fredda. I fiori non vanno messi nella pastella tutti insieme ma passati uno per volta poco prima di immergerli nella padella con abbondante olio caldo (mai fumante), dorare e poggiare su carta assorbente a perdere l’unto in eccesso. Servire subito.Buon appetito, Nellina.