FRIGGITELLI AL POMODORO E BASILICO

Una prelibatezza solo estiva. Per una buona riuscita si consiglia di acquistare peperoncini piccoli e teneri perché si mangiano interi senza eliminare i semi.



Per 4 persone

1 kg. friggitelli (peperoncini verdi dolci)

1 kg. pomodori maturi freschi

Basilico

aglio

olio extv

sale





Lavare ed asciugare bene, magari al sole, i friggitelli togliendo solo il picciolo e forando ogni peperone con una leggera pressione del pollice per evitare che scoppino durante la cottura.

Versare in una padella abbondante olio extravergine e quando è caldo, ma non fumante, aggiungere una porzione di peperoncini per volta lasciandoli friggere per alcuni minuti. Se ben asciugati e forati non dovrebbero schizzare olio, comunque fate attenzione a non scottarvi. Il sale va aggiunto dopo cotti. Nello stesso olio, dopo aver fritto tutti i peperoncini, mettere 2 spicchi di aglio ed i pomodori a tocchetti. Quando il liquido del pomodoro si è asciugato, senza togliere dal fuoco, unire al sugo i friggitelli e molto basilico. Fare amalgamare per 2’ a calore moderato e poi trasferire il tutto in un piatto fondo da portata. Servire tiepidi o freddi.

Buon appetito, Nellina